В Сараях суд взыскал 100 тысяч с участника драки, избившего подростка

Суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда несовершеннолетней, пострадавшей в драке. Установлено, что в апреле 2025 года в рабочем поселке Сараи между подростками произошел конфликт, в ходе которого девушке причинили травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд поддержал требования в полном объеме и взыскал с виновной стороны 100 тысяч рублей.

По уголовному делу также вынесен обвинительный приговор.