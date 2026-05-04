В рязанском травмпункте БСМП за неделю приняли более 700 пациентов

С 27 апреля по 3 мая в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП медицинскую помощь получили 732 человека. Об этом сообщили в медучреждении.

Чаще всего рязанцы обращались с ушибами — 263 случая. Переломы диагностировали у 199 пациентов, растяжения — у 167, раны — у 57.

В больнице напомнили: травмпункт БСМП обслуживает жителей всех районов города, кроме Октябрьского. Жителям Октябрьского района необходимо обращаться в травмпункт Городской больницы № 11.

При офтальмологических травмах помощь окажут в травмпункте ОКБ им. Семашко. Для детей работает травмпункт детской областной больницы. Жители районов области должны обращаться в травмпункты по месту жительства.