В Рязанской области завершили подготовку Вечных огней к Дню Победы
Компании «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Рязаньгоргаз» завершили техническое обслуживание газового оборудования на всех 30 мемориалах с Вечными огнями, расположенных в Рязанской области. Работы проведены в рамках подготовки к празднованию Дня Победы — все объекты готовы к торжественным мероприятиям 9 Мая.

Во время работ специалисты выполнили комплексную диагностику газовых горелок и систем подачи газа, проверили герметичность соединений и трубопроводов, очистили элементы от загрязнений и нагара, а при необходимости заменили изношенные компоненты. Особое внимание уделили точности регулировки пламени: оно должно оставаться устойчивым при любых погодных условиях.

Для непрерывности горения Вечного огня в ходе плановых работ газовики переносили пламя на временную горелку — таким образом, символ памяти оставался зажжённым на протяжении всего периода обслуживания.

«Вечный огонь — это священный символ памяти о подвиге нашего народа. Мы сделали всё необходимое, чтобы оборудование работало надёжно и бесперебойно в праздничные дни и далее», — отметил начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.

«Ответственность за сохранность Вечных огней лежит на нас. Мы гордимся возможностью внести свой вклад в поддержание этой важной традиции и гарантируем безопасность эксплуатации оборудования», — подчеркнул Начальник аварийно-диспетчерской службы АО «Рязаньгоргаз» Олег Сигалкин.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.