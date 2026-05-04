В Рязанской области сгорел дом московских дачников

Пожар случился около 21:00 3 мая в поселке Восточный Пронского округа. На улице Трудовой загорелся одноэтажный жилой дом. Отмечается, что хозяев во время случившегося на месте не было. Пожарных вызвали соседи, когда жилище уже полыхало. «Дом спасти не удалось: он уже догорал — огонь спалил потолок и крышу. Поздний сигнал, большое расстояние, да к тому же отвратительное состояние дороги были не на стороне пожарных. Ребята на месте работали до двух часов ночи», — рассказал начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов.

Об этом сообщил ИД «Пресса».

Специалисты устанавливают причину пожара.