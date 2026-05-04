Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
23°
Втр, 05
24°
Срд, 06
24°
ЦБ USD 74.8 -0.08 01/05
ЦБ EUR 88.64 0.86 01/05
Нал. USD 77.51 / 76.70 04/05 16:20
Нал. EUR 91.31 / 92.20 04/05 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
840
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
837
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 209
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
3 783
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области продолжается строительство передовой школы по нацпроекту «Молодежь и дети»
Региональный минобр информирует о ходе строительства передовой школы, которое осуществляется в регионе по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и в соответствии с целями Народной программы.

В Рязанской области продолжается строительство передовой школы по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Региональный минобр информирует о ходе строительства передовой школы, которое осуществляется в регионе по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и в соответствии с целями Народной программы.

До 2030 года по поручению президента РФ в стране создадут 12 передовых школ для одаренных детей. Они ориентированы на углубленное изучение дисциплин под руководством талантливых педагогов, станут образовательными центрами и образцовой моделью для других учебных заведений, которые будут перенимать передовые технологии и методики обучения. Первые три школы планируют открыть в 2027 году, в том числе в Рязанской области.

Передовая школа для одаренных детей в Рязани возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. Строительство объекта идет по плану. В настоящее время завершаются работы по возведению несущих стен, колонн, перекрытий, лестничных маршей и входных групп. Осуществляется устройство кровли и установка оконных конструкций. Параллельно ведутся внутренние работы, включая монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Строительная готовность составляет 38%.

В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Выпускники станут кадровым резервом для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Предусмотрено более 60 универсальных и свыше 20 специализированных кабинетов, оснащенных лабораториями, в том числе, биологической, экологической, ИT и нейросистемами. Кроме того, сделают кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерваторию, бассейн, спортивный и актовый залы, арт‑студию и телестудию, спортплощадку. В учреждении будут учиться дети с 7‑го по 11‑й классы, предварительно прошедшие конкурсный отбор. Школьники смогут выбрать один из двух профилей: технологический включает в себя робототехнику, ИT-технологии, нефтехимию и инженерию (радиоэлектронику), естественно-научный — медицину, фармацевтику и генетику. Педагоги и управленцы для учреждения будут также подбираться на конкурсной основе. Учителя дополнительно пройдут повышение квалификации.

«Наш регион — в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, площадкой для роста и развития талантливых педагогов и для внедрения лучших образовательных практик. По сути, она станет методическим центром для остальных школ региона и флагманом качественного образования», — отметил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.