В Рязанской области продолжается строительство передовой школы по нацпроекту «Молодежь и дети»

Региональный минобр информирует о ходе строительства передовой школы, которое осуществляется в регионе по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и в соответствии с целями Народной программы.

До 2030 года по поручению президента РФ в стране создадут 12 передовых школ для одаренных детей. Они ориентированы на углубленное изучение дисциплин под руководством талантливых педагогов, станут образовательными центрами и образцовой моделью для других учебных заведений, которые будут перенимать передовые технологии и методики обучения. Первые три школы планируют открыть в 2027 году, в том числе в Рязанской области.

Передовая школа для одаренных детей в Рязани возводится в районе Мервино. В ее состав войдут учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковая зона. Строительство объекта идет по плану. В настоящее время завершаются работы по возведению несущих стен, колонн, перекрытий, лестничных маршей и входных групп. Осуществляется устройство кровли и установка оконных конструкций. Параллельно ведутся внутренние работы, включая монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Строительная готовность составляет 38%.

В школе будут созданы все современные условия для обучения и развития детей. Выпускники станут кадровым резервом для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Предусмотрено более 60 универсальных и свыше 20 специализированных кабинетов, оснащенных лабораториями, в том числе, биологической, экологической, ИT и нейросистемами. Кроме того, сделают кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерваторию, бассейн, спортивный и актовый залы, арт‑студию и телестудию, спортплощадку. В учреждении будут учиться дети с 7‑го по 11‑й классы, предварительно прошедшие конкурсный отбор. Школьники смогут выбрать один из двух профилей: технологический включает в себя робототехнику, ИT-технологии, нефтехимию и инженерию (радиоэлектронику), естественно-научный — медицину, фармацевтику и генетику. Педагоги и управленцы для учреждения будут также подбираться на конкурсной основе. Учителя дополнительно пройдут повышение квалификации.

«Наш регион — в числе первых, где появится такая передовая школа. Проект имеет для нас особую важность. Школа станет местом, где талантливые дети смогут раскрыть свои способности и получить хороший старт для будущей работы в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, площадкой для роста и развития талантливых педагогов и для внедрения лучших образовательных практик. По сути, она станет методическим центром для остальных школ региона и флагманом качественного образования», — отметил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.