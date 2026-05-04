В Рязанской области мотоциклист влетел в автобус, есть пострадавшие

ДТП произошло 2 мая, примерно в 11:40, около дома № 15 по улице Карла Либкнехта в Касимове. По предварительной информации полицейских, 39-летний местный житель, управляя мотоциклом «Хонда», столкнулся с автобусом «Луидор», за рулем которого был 48-летний житель Касимовского района. Водитель двухколесного транспортного средства, а также его 39-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

