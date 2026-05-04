В Рязанской области и еще 41 регионе России задержали 150 подпольных оружейников

В Рязанской области и еще 41 регионе России сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом пишет ТАСС. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, операция проходила с февраля по март и позволила изъять 364 единицы огнестрельного оружия, включая пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты, а также значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ. В результате операции прекращена деятельность 41 подпольной мастерской, занимающейся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. Следственные действия проводились по адресам проживания задержанных, что позволило выявить и пресечь незаконные схемы торговли оружием.

