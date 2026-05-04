В рязанской больнице число операций на простате выросло в 1,5 раза из-за внедрения пара

В урологическом центре ГКБ № 11 в 2025 году сделали 394 операции при доброкачественной гиперплазии предстательной железы — это в 1,5 больше, чем раньше. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Почти все (352 операции) провели без разрезов, эндоскопически. Кроме того, врачи впервые применили новый метод — водно-паровую терапию: в ткань простаты подают стерильный пар, больные клетки отмирают и естественно выводятся. Благодаря нацпроекту и новому оборудованию доля щадящих операций в центре растет с каждым годом.

