В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Превышение ПДК диоксида серы зафиксировали 3 мая в Дашково-Песочне. Уровень концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе составил 1,37 ПДКмр. Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор по Рязанской области и администрацию.