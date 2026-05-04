В Рязани врачи спасли 4-летнего ребенка с сильными ожогами тела

Мальчик поступил в ОДКБ с глубокими термическими ожогами грудной клетки и руки. Площадь поражения кожи составила 15%. Более месяца ребенок проходил курс лечения. Отмечается, что юному рязанцу провели пересадку кожи. Сейчас мальчик на пути к выздоровлению. «Ежегодно в отделение поступает много детей с серьезными ожогами. Врачи профессионально делают все необходимое, чтобы сохранить здоровье пострадавшим детям. К примеру, не так давно был доставлен семилетний ребенок с более чем 30% повреждения поверхности тела. После проведения этапной аутодермопластики и заживления ожоговых ран он выписан на амбулаторное лечение», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением ОДК, главный внештатный детский хирург Рязанской области Олег Ларькин.