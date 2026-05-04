В Рязани состоится премьера спектакля «Война и Рок» по мотивам «Василия Тёркина»

В Рязанском драмтеатре 7 мая состоится премьера музыкального спектакля «Война и Рок» по мотивам поэмы «Василий Тёркин» Александра Твардовского. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Отмечается, что постановка представляет собой смелый художественный эксперимент: военная классика встречается с энергией русского рока, а образ Василия Тёркина звучит по-новому.
«Знаковые главы поэмы — „О войне“, „Переправа“, „О награде“ — в постановке обретают новое звучание, сохраняя главное: честный разговор о человеке, мужестве, памяти и времени.
„Война и Рок“ — это возможность взглянуть на классику иначе, услышать её сегодняшним языком и почувствовать, что настоящие истории не стареют», — сообщили в пресс-службе драмтеатра.
Билеты доступны по Пушкинской карте по
Возрастное ограничение — 12+.
Фото: Женя Сосулина.