В Рязани произошло массовое отключение света
В 20:50 свет пропал на улицах: Горького, Радищева, Свободы, Есенина, Маяковского, Фрунзе, Введенская, 2 Линия, 4 Линия, 5 Линия, 6 Линия, 7 Линия, 8 Линия, Ленинского Комсомола, Шевченко, Осипенко, Стройкова, Семена Середы, Типанова, Пушкина, Дзержинского, Высоковольтная, Троллейбусный пер., Татарская. Отмечается, что причиной стало технологическое нарушение. В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети.
В Рязани произошло массовое отключение света. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 20:50 свет пропал на улицах:
- Горького,
- Радищева,
- Свободы,
- Есенина,
- Маяковского,
- Фрунзе,
- Введенская,
- 2 Линия,
- 4 Линия,
- 5 Линия,
- 6 Линия,
- 7 Линия,
- 8 Линия,
- Ленинского Комсомола,
- Шевченко,
- Осипенко,
- Стройкова,
- Семена Середы,
- Типанова, Пушкина,
- Дзержинского,
- Высоковольтная,
- Троллейбусный пер.,
- Татарская.
Отмечается, что причиной стало технологическое нарушение. В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети.