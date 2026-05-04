В Рязани произошло массовое отключение света

В 20:50 свет пропал на улицах: Горького, Радищева, Свободы, Есенина, Маяковского, Фрунзе, Введенская, 2 Линия, 4 Линия, 5 Линия, 6 Линия, 7 Линия, 8 Линия, Ленинского Комсомола, Шевченко, Осипенко, Стройкова, Семена Середы, Типанова, Пушкина, Дзержинского, Высоковольтная, Троллейбусный пер., Татарская. Отмечается, что причиной стало технологическое нарушение. В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети.