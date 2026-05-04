В России розничные продажи воды в бутылках сократились на 14%

В России в январе-апреле 2026 года розничные продажи воды в бутылках сократились на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. По данным газеты, это связано с тем, что россияне стремятся экономить: граждане начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды и кулеры. Отмечается, что из-за роста цен потребители переключаются на более доступные бренды.

Согласно данным Росстата, в марте 2026 года в стране средняя стоимость питьевой воды составила 43,7 руб. за литр, минеральной — 83,5 руб.