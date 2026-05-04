В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство России внесло изменения в порядок проведения экзаменов на получение водительских прав. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с марта следующего года, практический экзамен на право управления транспортным средством будет назначаться не позднее 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Ранее кандидатам предоставлялся срок в полгода для сдачи практического экзамена после теории.

Кроме того, если кандидат не сдал практический экзамен в течение шести месяцев, ему придется повторно сдавать теоретический экзамен. Этот экзамен будет проводиться не позднее 30 дней после истечения шестимесячного срока.

Новые правила также допускают возможность переноса сроков проведения экзаменов. Для этого кандидату необходимо подать заявление в подразделение Госавтоинспекции.