В РФ ожидается вторая короткая рабочая неделя

Трехдневные выходные завершились в России. Граждане отдыхали в честь Дня Весны и Труда. С 4 мая началась полная рабочая неделя. Однако в мае россиян ожидают еще одни длинные выходные. Они связаны с празднованием Дня Победы. В честь праздника россияне отдохнут три дня — с 9 по 11 мая. Следующая рабочая неделя будет сокращена на один день: выходным станет понедельник. Отмечается, что пятница — 8 мая — будет сокращенным рабочим днем.

Об этом сообщает РИА Новости.

