В Подмосковье прохожие нашли труп мужчины, замотанный в пакет

Тело сотрудника фирмы микрозаймов нашли в пакете. Отмечается, что руки мужчина были замотаны электрическим кабелем По данным канала, 46-летний погибший выпивал дома со знакомым. Во время застолья мужчина поссорились. Приятель просил у него деньги, однако хозяин квартиры отказал. Тогда гость до смерти избил знакомого. Затем убийца обернул тело в пакеты и спрятал его недалеко от дома. На следующей день его задержали полицейские. Мужчина оказался ранее судим за совершение тяжкого преступления.

В Подмосковье прохожие нашли труп мужчины, замотанный в пакет. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Тело сотрудника фирмы микрозаймов нашли в пакете. Отмечается, что руки мужчина были замотаны электрическим кабелем

По данным канала, 46-летний погибший выпивал дома со знакомым. Во время застолья мужчина поссорились. Приятель просил у него деньги, однако хозяин квартиры отказал. Тогда гость до смерти избил знакомого.

Затем убийца обернул тело в пакеты и спрятал его недалеко от дома. На следующей день его задержали полицейские. Мужчина оказался ранее судим за совершение тяжкого преступления.