В ОКБ помогли рязанцу, больному кератоконусом. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что молодой человек обратился в больницы с жалобами на ухудшение зрения. Он рассказал, что сначала болезнь развивалась на одном глазу, а после перешла на второй. За несколько лет зрение мужчины стало размытыми и нечеткими.

После детального обследования выяснилось, что причина — кератоконус. Это заболевание роговицы, при котором она истончается и меняет форму, из-за чего изображение искажается.

«Болезнь развивается постепенно и часто остается незамеченной на ранних этапах, записываясь на „усталость глаз“ или необходимость сменить очки. Важно понимать, что кератоконус — это не приговор. Современная офтальмология позволяет остановить прогрессирование заболевания и сохранить зрение, а в ряде случаев значительно его улучшить», — отметили в посте.