В образовательные программы в России начнут включать ИИ

Отмечается, что в разработке проекта примут участие отраслевые союзы, что позволит учесть мнения специалистов и практиков в данной области. Кроме того, президент подчеркнул важность организации профориентации школьников в сферах биотехнологий и биоэкономики. Для реализации данного проекта ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который будет координировать работу над новыми образовательными инициативами.

К началу осени российское правительство представит предложения по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения искусственного интеллекта. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин, передает «Абзац».

Ранее Президент поручил увеличить количество бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой.