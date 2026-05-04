В Нижегородской области школьница покончила с собой

В Семеновском округе Нижегородской области школьница покончила с собой. Об этом сообщили родители девочки в программе «Кстати», передает портал NewsNN.

Девочка скончалась в ночь на 23 апреля. Со ссылкой на слова матери восьмиклассницы отмечается, что ее дочь ранее переживала из-за проверочной работы. Женщина подчеркнула, что в семье девочку никогда не ругали и не били за учебу.

Мать погибшей утверждает, что педагоги якобы могли запугивать учеников.

Заместитель директора учебного заведения по воспитательной работе заявила, что со стороны следствия к учителям претензий нет. По ее словам, у девочки было «адекватное отношение к своим оценкам».

Возбуждено уголовное дело.

