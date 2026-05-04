В массовом ДТП под Екатеринбургом погибли четыре человека

Вечером 1 мая на 57-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель без прав угнал у соседа Renault и повез кататься четырех несовершеннолетних подруг. Легковушка выехала на встречную полосу, столкнулась с Toyota Camry, после чего ее вынесло под фуру MAN и автомобиль Opel. От ударов Renault загорелась, пишет Е1.

17-летняя пассажирка вылетела через лобовое стекло и выжила. Сейчас она в больнице. Водителя вытащили из салона уже мертвым. Три другие девочки сгорели в машине.

Погибшие и пострадавшая работали вместе в пункте выдачи заказов. Парень, угнавший Renault, часто приходил к ним в гости. Ключи от автомобиля у него оказались, так как сосед попросил отремонтировать легковушку. Прав у молодого человека не было.

Самая младшая из погибших (девушке было 15 лет) занималась волонтерством. Матери она сказала, что едет на ежегодный съезд. Полиция выяснила: никакого слета не проводилось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи осмотрели место ДТП, допрашивают свидетелей и назначили экспертизы.