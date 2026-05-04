В Кирове произошло смертельное ДТП с 25-летним мотоциклистом
Инцидент случился, когда 21-летняя девушка, выезжая со двора, не уступила дорогу байкеру. отмечается, что она попыталась развернуться в зоне действия двойной сплошной линии. Мотоциклист попытался избежать столкновения, но не успел. В результате аварии автомобиль девушки получил значительные повреждения: смятый капот и разбитый передний бампер. Мотоцикл же полностью разрушен, а его водитель отброшен на несколько метров от места столкновения. Известно, что юноша получил тяжелые травмы, включая повреждения паха, бедра и шейные позвонки. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.
В Кирове произошло ДТП, в результате которого погиб 25-летний мотоциклист. Об этом сообщили в соцсетях.
Инцидент случился, когда 21-летняя девушка, выезжая со двора, не уступила дорогу байкеру. отмечается, что она попыталась развернуться в зоне действия двойной сплошной линии. Мотоциклист попытался избежать столкновения, но не успел.
В результате аварии автомобиль девушки получил значительные повреждения: смятый капот и разбитый передний бампер. Мотоцикл же полностью разрушен, а его водитель отброшен на несколько метров от места столкновения.
Известно, что юноша получил тяжелые травмы, включая повреждения паха, бедра и шейные позвонки. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.