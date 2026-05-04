В Кадомском лесничестве высадят более 430 тыс. сосен и 15 голубых елей

Аналогичные работы пройдут в соседнем Октябрьском лесничестве на 24,5 и 40 га. Для посадки закупили 400 тыс. саженцев с открытой корневой системой и 30 тыс. с закрытой — двухлетки из нижегородского питомника в Кулебаках. Лесничий отметил, что материал очень хороший, почва подготовлена отлично, приживаемость ожидается высокой.

Лесничий Сергей Ерохин сообщил изданию «Пресса», что в этом году предстоит высадить саженцы сосны на 28,7 га в Кадомском лесничестве и выполнить дополнение на 70 га.

Уже начали работу на участке Паника — Черная речка, затем сосны высадят за Узами и в Заречье. В качестве благотворительной помощи лесничество приобрело 15 трехлетних голубых елей: пять посадили у храма в селе Восход, десять — у часовни в местечке Паника.