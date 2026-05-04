В Госдуму внесли проект о повышении пошлины за прием в гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается увеличить пошлину за прием в гражданство или выход из него до 50 тысяч рублей. Плату за выдачу вида на жительство хотят повысить до 30 000 рублей, за замену ВНЖ — до 6 000 рублей, за разрешение на временное проживание — до 5 000 рублей (в случае утери или порчи).

Кроме того, правительство предложило сделать бесплатным получение гражданства для уроженцев СССР. Это также коснется участников госпрограммы по переселению соотечественников и их родственников, иностранцев, заключивших контракт на службу в период СВО, и их близких в случае гибели военнослужащего.