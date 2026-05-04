В Госдуме предложили бесплатно обменивать ж/д билеты при задержке рейса

Депутаты фракции «Новые люди» предложили ввести механизм бесплатного обмена железнодорожных билетов, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки или отмены рейса. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину, сообщает РИА Новости.

Речь идет о случаях, когда поездка оформлена единым маршрутом «самолет — поезд». В такой ситуации пассажиру предлагают разрешить без штрафов и доплат обменять билет на ближайший доступный поезд того же направления.

Основанием для обмена могут стать подтверждающие документы: отметка авиаперевозчика, справка о задержке рейса или данные транспортных систем.

Если мест на ближайшем поезде не окажется, инициативой предлагается предусмотреть полный возврат стоимости билета без удержаний или возможность переоформления на альтернативный маршрут.