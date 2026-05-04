Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
23°
Втр, 05
24°
Срд, 06
24°
ЦБ USD 74.8 -0.08 01/05
ЦБ EUR 88.64 0.86 01/05
Нал. USD 77.51 / 76.70 04/05 16:20
Нал. EUR 91.31 / 92.20 04/05 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
840
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
837
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 209
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
3 783
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили автоматически менять плательщика ЖКУ при продаже квартиры
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Парламентарии предложили ввести беззаявительный порядок смены плательщика коммунальных услуг после продажи жилья, пишет ТАСС. Авторы инициативы напоминают: по закону обязанность оплачивать ЖКУ возникает у нового собственника с момента регистрации права в ЕГРН. Эти сведения у государства уже есть. Поэтому депутаты предлагают автоматически подгружать информацию о новом владельце в расчетные системы.

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Парламентарии предложили ввести беззаявительный порядок смены плательщика коммунальных услуг после продажи жилья, пишет ТАСС.

Сейчас после регистрации права собственности платежки нередко продолжают приходить прежнему владельцу. Данные в расчетных системах управляющих и ресурсоснабжающих организаций обновляются с опозданием. Гражданам приходится самим ходить по инстанциям, предоставлять документы и добиваться перерасчета. Иногда дело доходит до суда.

Авторы инициативы напоминают: по закону обязанность оплачивать ЖКУ возникает у нового собственника с момента регистрации права в ЕГРН. Эти сведения у государства уже есть. Поэтому депутаты предлагают автоматически подгружать информацию о новом владельце в расчетные системы.

Уведомлять прежнего и нового собственников о смене плательщика планируют через ГИС ЖКХ или портал Госуслуги. При возникновении спорных ситуаций сохранят возможность ручной корректировки данных.