В Госдуме предложили автоматически менять плательщика ЖКУ при продаже квартиры

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Парламентарии предложили ввести беззаявительный порядок смены плательщика коммунальных услуг после продажи жилья, пишет ТАСС. Авторы инициативы напоминают: по закону обязанность оплачивать ЖКУ возникает у нового собственника с момента регистрации права в ЕГРН. Эти сведения у государства уже есть. Поэтому депутаты предлагают автоматически подгружать информацию о новом владельце в расчетные системы.

Сейчас после регистрации права собственности платежки нередко продолжают приходить прежнему владельцу. Данные в расчетных системах управляющих и ресурсоснабжающих организаций обновляются с опозданием. Гражданам приходится самим ходить по инстанциям, предоставлять документы и добиваться перерасчета. Иногда дело доходит до суда.

Уведомлять прежнего и нового собственников о смене плательщика планируют через ГИС ЖКХ или портал Госуслуги. При возникновении спорных ситуаций сохранят возможность ручной корректировки данных.