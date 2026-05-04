В Госдуме объяснили, когда можно не платить взносы на капремонт

Об этом 4 мая рассказал депутат Дмитрий Свищев. По его словам, взносы можно не платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. А также в случае, когда принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Помимо этого, по словам Свищева, платить не нужно, если дом не включен в региональную программу капремонта. Это редкое исключение, которое встречается для некоторых домов, например, признанных объектами культурного наследия, если их ремонт финансируется из других источников.

В Госдуме объяснили, когда можно не платить взносы на капремонт. Об этом 4 мая рассказал РИА Новости депутат Дмитрий Свищев.

