В Госавтоинспекции опровергли слухи о росте штрафов за нарушение ПДД с мая 2026 года

В соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что с 1 мая в России якобы выросли штрафы для водителей: за превышение скорости, неправильную парковку, езду без ОСАГО, а также появилось наказание за агрессивное вождение. Госавтоинспекция официально назвала эти сведения недостоверными. В ведомстве пояснили, что административная ответственность в сфере дорожного движения устанавливается только федеральным законом.

В ведомстве пояснили, что административная ответственность в сфере дорожного движения устанавливается только федеральным законом. Любые изменения в Кодекс об административных правонарушениях должны публиковаться на официальном портале правовой информации.

Никаких поправок, усиливающих штрафы для автомобилистов, с 1 мая 2026 года не вводилось, отметили в пресс-службе ГАИ.

