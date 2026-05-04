В ГД внесли законопроект об увеличении госпошлин для мигрантов

Правительство России предложило кратно увеличить государственные пошлины в миграционной сфере. Документ, размещенный в электронной базе данных нижней палаты парламента, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Согласно документу, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4 200 до 50 000 рублей. За выдачу вида на жительство вместо 6 000 придется заплатить 30 000 рублей. Разрешение на временное проживание подорожает с 1 920 до 15 000 рублей.

Серьезно изменятся и другие сборы. Приглашение на въезд обойдется в 8 000 рублей вместо нынешних 960. Виза для однократного пересечения границы — 2 000 рублей, для многократного — 6 000. За въезд для получения образования пошлина составит 8 000 рублей. Разрешение на привлечение иностранных работников подорожает до 15 000 рублей.

В пояснительной записке авторы объяснили, что мера направлена на пополнение федерального бюджета.