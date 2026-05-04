В детских лагерях России усилили патриотическое воспитание

В России ввели обязательную единую федеральную программу воспитательной работы для всех детских лагерей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

Теперь в лагерях особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: дети участвуют в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орленок», конкурсах строя и песни, тематических Днях памяти и единства, а также в проектах самоуправления и краеведческих мероприятиях.

Отмечается, что летом 2026 года в детских лагерях планируется оздоровить более 5,75 млн детей.