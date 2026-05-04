В центре Рязани мотоциклист устроил ДТП

Отмечается, что авария случилась на улице Чкалова, недалеко от монумента Победы. По словам очевидцев, мотоциклист якобы пытался уехать от полицейских и устроил ДТП с тремя машинами. Судя по кадрам, на месте работали полицейские. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.