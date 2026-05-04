Умер актер Валерий Филонов, известный по сериалу «Бандитский Петербург», ему было 86 лет, Об этом 4 мая со ссылкой на aif.ru сообщили его близкие.

Причина смерти — сердце не выдержало во время операции. Отмечается, что артист долго болел, а его состояние ухудшилось после смертей супруги и любимой кошки.

За свою карьеру Филонов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах, включая «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойную силу», «Мой друг Иван Лапшин», «Морские дьяволы», а также снимался у Алексея Балабанова («Про уродов и людей»), Александра Сокурова («Русский ковчег») и Клима Шипенко («Салют-7»).

Как режиссер он работал преимущественно в театре: его спектакль «Эти свободные бабочки» шел в петербургском театре «Приют комедианта» более 600 раз.

Фото: «Ленфильм».