Священник предложил создать в России министерство по вопросам семьи

Священник Павел Островский отметил, что существующие структуры не справляются с задачами, и проблемы семьи остаются нерешенными на протяжении последних 10 лет. «Проблемами семьи занимаются те люди, которые занимались этим 10 лет назад, и стало только хуже. Я бы сделал министерство по семье или министерство по демографии, и все вопросы касательно поддержки семьи решались бы в отдельном органе», — подчеркнул священник. Островский также добавил, что в управлении таким ведомством должны участвовать люди с личным опытом воспитания нескольких детей, что позволит лучше понимать реальные нужды семей и эффективно решать их проблемы.

Священник Павел Островский предложил создать отдельное государственное ведомство, которое будет заниматься вопросами семьи и поддержки родителей, чтобы улучшить демографическую ситуацию в России. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что существующие структуры не справляются с задачами, и проблемы семьи остаются нерешенными на протяжении последних 10 лет.

«Проблемами семьи занимаются те люди, которые занимались этим 10 лет назад, и стало только хуже. Я бы сделал министерство по семье или министерство по демографии, и все вопросы касательно поддержки семьи решались бы в отдельном органе», — подчеркнул священник.

Островский также добавил, что в управлении таким ведомством должны участвовать люди с личным опытом воспитания нескольких детей, что позволит лучше понимать реальные нужды семей и эффективно решать их проблемы.