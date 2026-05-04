Суд обязал администрацию Мурмино разработать проект очистных, не работавших более полувека

Прокуратура Рязанского района через суд заставила местные власти взяться за реконструкцию очистных сооружений в поселке Мурмино. Они не функционируют должным образом уже больше 50 лет — биологическая очистка воды не проводится. Поводом для вмешательства стала жалоба жителя на личном приеме у прокурора области. Проверка подтвердила: объекты, введенные в строй еще в прошлом веке, фактически бездействуют. Администрация получила представление, но реальных мер не приняла.

Суд обязал администрацию Мурмино разработать проект очистных, не работавших более полувека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура Рязанского района через суд заставила местные власти взяться за реконструкцию очистных сооружений в поселке Мурмино. Они не функционируют должным образом уже больше 50 лет — биологическая очистка воды не проводится.

Поводом для вмешательства стала жалоба жителя на личном приеме у прокурора области. Проверка подтвердила: объекты, введенные в строй еще в прошлом веке, фактически бездействуют. Администрация получила представление, но реальных мер не приняла.

Тогда прокурор обратился в суд с иском обязать муниципалитет разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию. Суд требования удовлетворил полностью. Исполнение решения остается на контроле прокуратуры.