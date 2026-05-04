Стало известно, через сколько лет рязанцы смогут получать 200 тысяч в месяц

Рязанская область заняла 47 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Соответствующие данные 4 мая предоставили в РИА Новости. По информации агентства, через девять лет половина населения Рязанской области будет получать зарплату 200 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе). Четверть жителей сможет рассчитывать на такой доход через 6,3 года. А через 11,9 лет 75% населения региона будут зарабатывать 200 тысяч рублей и выше.

Рязанская область заняла 47 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Соответствующие данные 4 мая предоставили в РИА Новости.

Эксперты выяснили, сколько лет потребуется для достижения медианной зарплаты 200 тыс. руб./мес. в среднероссийских ценах. Расчеты основаны на средних темпах роста зарплат за последние пять лет. Также учитывали НДФЛ и разницу в розничных ценах между регионами.

По информации агентства, через девять лет половина населения Рязанской области будет получать зарплату 200 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе).

Четверть жителей сможет рассчитывать на такой доход через 6,3 года.

А через 11,9 лет 75% населения региона будут зарабатывать 200 тысяч рублей и выше.