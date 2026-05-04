Смартфоны Apple и Samsung оставят в списке параллельного импорта

Смартфоны ряда крупных брендов сохранятся в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ.

Речь идет о продукции Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Asus, Google Pixel, ZTE, HP и других производителей. Их устройства можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателей.

В министерстве уточнили, что речь идет о товарах категории «электрооборудование» (код 8517 ТН ВЭД ЕАЭС), куда входят телефонные аппараты, включая смартфоны. При этом к продукции сохраняются обязательные требования: она должна быть оригинальной, безопасной и иметь необходимые сертификаты соответствия.

Изменения в перечень параллельного импорта были утверждены приказом Минпромторга 27 ноября 2025 года. Документ вступит в силу 27 мая 2026 года. Одновременно из списка исключили ряд брендов, а также отдельные категории техники, включая часть ноутбуков и накопителей иностранного производства.