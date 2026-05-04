Скончался экс-вокалист группы «Земляне» Юрий Жучков

Жучков родился 26 сентября 1958 года. С юных лет занимался музыкой, работал в Узбекистане. В середине 1980-х его пригласили в группу «Земляне», где он был солистом с 1986 по 1992 год. После распада коллектива вернулся в родной город. Причина смерти артиста не уточняется.

Барнаульский рок-музыкант Юрий Александрович Жучков ушел из жизни 2 мая 2026 года на 68-м году. Об этом сообщил актер и участник КВН Виталий Гасаев.

Жучков родился 26 сентября 1958 года. С юных лет занимался музыкой, работал в Узбекистане. В середине 1980-х его пригласили в группу «Земляне», где он был солистом с 1986 по 1992 год. После распада коллектива вернулся в родной город.

Причина смерти артиста не уточняется.

Фото: соцсети.