Рязанский ЗАГС перестал публиковать данные о рождаемости и смертности

ЗАГС Рязанской области приостановил предоставление СМИ и размещение в соцсетях сведений о регистрации актов гражданского состояния. Об этом написали в «КП-Рязань».

На запрос СМИ в ведомстве ответили, что практика сейчас приостановлена, и посоветовали обращаться за статистикой в Рязаньстат.

Однако, по данным издания, региональное статистическое ведомство с февраля 2025 года не публикует данные о естественном движении населения. В открытом доступе остались лишь сводные показатели ЗАГСа за первый квартал: 1520 зарегистрированных рождений и 4289 смертей на территории области.