Рязанку поймали на мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами

По данным полиции, 48-летняя рязанка вместе со своим несовершеннолетним сыном в сентябре 2015 года зарегистрировалась в одном из населенных пунктов Путятинского района, входящего в зону с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. При этом фактически она постоянно проживала в Рязани. За это время женщина получила около 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.

