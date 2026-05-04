Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу на улице Княжье Поле

Жители Рязани обратили внимание на состояние дороги на улице Княжье Поле. По их словам, проезжая часть превратилась в «полосу препятствий» из ям. Как пишут горожане в соцсетях, водителям приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать повреждения, при этом дорожная разметка на участке отсутствует. Из-за этого движение стало небезопасным.

Жители Рязани обратили внимание на состояние дороги на улице Княжье Поле. По их словам, проезжая часть превратилась в «полосу препятствий» из ям.

Как пишут горожане в соцсетях, водителям приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать повреждения, при этом дорожная разметка на участке отсутствует. Из-за этого движение стало небезопасным.

По словам местных жителей, проезд по улице сопровождается риском повредить автомобиль