Рязанцам рассказали, когда зацветут сады

Рязанцам рассказали, когда зацветут сады. Об этом сообщили в группе «НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина» в соцсетях.

В посте отметили, что важно учитывать прогноз на ближайшие 5-7 дней и исторические данные о температуре после схода снега.

В Рязани с конца марта по начало мая было 11 дней с температурой выше +8 градусов. На данный момент накопленная температура составляет 106,1 градуса. Для дикой груши, которая зацветает первой, нужно 135 градусов, и ей не хватает всего 28,9 градуса. Специалисты подчеркнули, что груша может зацвести к 6 мая.

Также уточняется, что более теплолюбивые культуры начнут цвести при накоплении 150-180 градусов, и с прогнозируемым потеплением к 9 мая в садах ожидается цветение всех растений. Однако важно, чтобы стресс от холодов в апреле не был слишком сильным, иначе цветение может задержаться.

С приходом весны садоводы задаются вопросом: когда же зацветут сады? Ответ на этот вопрос можно получить, проанализировав актуальный прогноз погоды и историю температурной динамики с момента схода снежного покрова. Для точного расчета необходимо учитывать среднесуточные температуры, превышающие физиологический порог в +8 градусов. В Рязани с конца марта по начало мая было зарегистрировано 11 дней с температурами выше +8, что составляет 30% от общего числа дней с момента таяния снега. На данный момент накопленная сумма температур достигла 106,1 градуса. Для дикой груши, первой из садовых культур, которая зацветает, требуется всего 135 градусов для начала цветения. Это означает, что дикая груша может зацвести уже 6 мая, если не произойдут резкие похолодания. Тем не менее, важно отметить, что стресс от возвратных заморозков и снегопадов в апреле может задержать цветение на несколько дней. Исторические примеры показывают, что резкие изменения температуры могут значительно повлиять на сроки цветения и плодоношения растений. С учетом прогнозируемого потепления в ближайшие дни можно ожидать, что к 9 мая в садах начнут цвести большинство плодовых культур.