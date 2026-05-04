Рязанцам напомнили, кому положена льгота на компенсацию расходов за ЖКУ

В Рязанской области действует система ежемесячной компенсации оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) для льготников. Об этом сообщили в пресс-службе соцзащиты по региону.

Размер выплаты составляет: 50% — для участников и инвалидов войны, их вдов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, ветеранов боевых действий, семей погибших ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами, граждан, пострадавших от радиации, ветеранов труда, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий; 30% — для многодетных семей и ветеранов труда Рязанской области; 20% — для добровольных пожарных.