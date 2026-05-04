Россияне подали более 84 000 заявок на переобучение в 2026 году

В 2026 году спрос на программы профессионального переобучения вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. Число заявок превысило 84 000. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ».

Компании активнее обучают сотрудников под свои задачи, к проекту «Кадры» подключились 190 корпоративных центров, передает ТАСС, ссылаясь на статистику Минтруда.

При этом самые популярные направления переквалификации — цифровые навыки, искусственный интеллект и рабочие профессии.