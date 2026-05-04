Россиянам назвали ягоду для укрепления здоровья печени и кишечника

Отмечается, что снижает риск ожирения печени и укрепляет кишечник малина. Учёные провели эксперимент на мышах: 12 недель их кормили жирной пищей, после чего животным дали экстракт малины. В итоге у них снизились признаки повреждения печени, уменьшилось накопление жира в тканях и улучшились показатели липидного обмена — процессов переработки жиров в организме. Кроме того, исследователи зафиксировали повышение уровня инозина — молекулы, участвующей в обмене веществ.

Об этом сообщила 4 мая «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования из журнала Frontiers in Nutrition.

Учёные уверены, что малина может стать основой для функциональных продуктов, поддерживающих здоровье печени.