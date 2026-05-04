Россиянам напомнили, когда должны выплачивать отпускные. Об этом 4 мая сообщил Минтруд.

Как напомнили в ведомстве, отпускные должны поступать на счет не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Уточняется, что в этот срок не включается день выплаты.

«Если день выплаты выпадает на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги заранее — в последний рабочий день перед ними», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что отпускные могут перечислить и раньше или вместе с зарплатой, но не позднее чем за три дня.