Politico: Трамп может сократить поддержку Украины и усилить давление на НАТО

Как заявил газете неназванный европейский чиновник, лидер США может сократить поддержку Украины и усилить давление на альянс и страны Евросоюза, если Республиканская партия покажет плохой результат на промежуточных выборах в ноябре. Собеседник Politico выразил мнение, Трамп пойдет на это, чтобы вернуть поддержку основного электората. Чиновник добавил, что есть риск «еще большего ухудшения» позиции Соединенных Штатов в отношении НАТО.

Американский президент Дональд Трамп может сократить поддержку Украины и усилить давление на НАТО и страны Евросоюза. Об этом сообщило 4 мая ТАСС со ссылкой на Politico.

