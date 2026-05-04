Под окнами дома в Калининграде найдены тела двух женщин и трёхлетнего ребёнка

Трагедия произошла на улице Липовая Аллея. Рано утром под окнами многоквартирного дома нашли тела 70-летней женщины, её 41-летней дочери и внука. Отмечается, что они скончались до приезда скорой.

Об этом 4 мая сообщили в Telegram-канале Baza.

Baza выяснила, что семья снимала квартиру на девятом этаже. По предварительным данным канала, у матери и её дочери были проблемы с психическим здоровьем.

На месте работал СК по Калининградской области. Обстоятельства произошедшего выясняются.

