«Почта России» упростила сервис по отслеживанию посылок

«Почта России» изменила работу сервиса отслеживания отправлений — теперь пользователям показывают только основные этапы доставки. Если раньше можно было видеть все перемещения посылки, включая сортировочные центры, то теперь отображаются лишь ключевые статусы: прием отправления, начало и завершение обработки и готовность к выдаче. В компании пояснили РИА Новости, что часть информации скрыли «для упрощения клиентского пути» и повышения безопасности. При этом все данные о перемещении посылок сохраняются во внутренней системе и используются для контроля доставки.

«Почта России» изменила работу сервиса отслеживания отправлений — теперь пользователям показывают только основные этапы доставки. Об этом сообщает CNews.

Если раньше можно было видеть все перемещения посылки, включая сортировочные центры, то теперь отображаются лишь ключевые статусы: прием отправления, начало и завершение обработки и готовность к выдаче.

В компании пояснили РИА Новости, что часть информации скрыли «для упрощения клиентского пути» и повышения безопасности. При этом все данные о перемещении посылок сохраняются во внутренней системе и используются для контроля доставки.

Отмечается, что изменения затронули и сторонние сервисы отслеживания, которые также перестали получать подробные данные.