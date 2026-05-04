На жительницу Шацка завели уголовное дело за продажу алкоголя
В Шацке полицейские пресекли повторную незаконную торговлю спиртным из жилого дома. Ранее местную жительницу уже привлекали к административной ответственности за продажу алкоголя из дома. Однако, как установили участковые в ходе проверки, женщина возобновила незаконную деятельность. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ.
Факт сбыта спиртосодержащей продукции был задокументирован. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ.
Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.