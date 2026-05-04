На Солнце произошла сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла в 04:33 4 мая. Ее продолжительность составила 31 минуту. В публикации напомнили, что вспышки делятся на пять классов мощности: A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.