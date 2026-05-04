Mash: спрос на кроссворды и судоку в России вырос почти на 30%

Из-за нестабильной работы интернета россияне стали заметно чаще покупать печатные журналы с головоломками. По данным Mash, интерес к кроссвордам и судоку вырос почти на 30%, а количество поисковых запросов увеличилось с 1,5 до 1,9 млн в месяц. Также в тренде раскраски, настольные игры и товары для каллиграфии. Аналитики связывают рост популярности таких товаров с желанием людей снизить цифровую усталость и перейти к более спокойному досугу.

